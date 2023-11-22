По сообщению управления госдачами президента республики, во вторник группа жителей города из числа сторонников оппозиции ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" и окружили здание дачи.

Участники акции заявили о том, что намерены препятствовать продаже объекта частному инвестору.

В свою очередь начальник Управления государственными дачами администрации президента Абхазии Беслан Квициния во время переговоров с участниками акции заверил, что продажа либо передача в аренду дачи в Новом Афоне руководством страны не планируется.

"Государственная дача "Новый Афон" находится в ведении управления государственными дачами администрации президента Абхазии. Никакой продажи, либо передачи государственной дачи "Новый Афон" руководством Абхазии не планировалось и не планируется. Информация, побудившая граждан совершить эту акцию, является ложной, не соответствующей действительности", — заявил он.

На место происшествия прибыли министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель председателя Службы госбезопасности Борис Лаквитава и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

На территории госдачи "Новый Афон находится дача Сталина, которая была построена в 1947 году, недалеко от Новоафонского монастыря. По данным историков, проект имел кодовое название объект №8 "Ласточкино гнездо".

В 2015 году власти республики приняли решение открыть для посещения для туристов 5 дач Сталина, находящихся на территории Абхазии. Объекты находятся в ведении управления госдачами администрации президента Абхазии.