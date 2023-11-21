Амбулифты приобрело правительство региона в 2023 году для обеспечения комфортных условий маломобильным группам населения в аэропортах. Они функционируют в трех городах.

Как сообщалось, в 2018 году транспортная прокуратура обнаружила нарушения прав инвалидов в аэропорту Сыктывкара. При проверке установили, что у АО "Комиавиатранс" отсутствует специальное подъемное устройство — амбулифт, используемый для посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями. Суд потребовал авиакомпанию устранить нарушения.

АО "Комиавиатранс" находится в собственности региона. Компания занимается авиаперевозками и включает в свой состав аэропорты Сыктывкара, Ухты, Усинска, Воркуты, Печоры, Вуктыла, Усть-Цильмы и Инты. Основной объем авиационных работ "Комиавиатранс" выполняет в Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.