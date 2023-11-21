Движение для грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за непогоды утром 19 ноября, а вечером движение запретили для всех видов транспорта. Утром в понедельник открытия дороги ожидали порядка 600 грузовиков.

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщал, что на 21 ноября в очереди ожидали 1 тыс. 360 единиц транспорта, из которых более тысячи — грузовики, 170 легковых автомобилей и шесть автобусов. Для ожидающих открытия дороги был развернут мобильный пункт обогрева, дежурство вели бригады центра медицины катастроф, специалисты МЧС оказывали психологическую помощь.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.