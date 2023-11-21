Также в 2024 году запланирована газификация города-курорта Теберда и аула Нижняя Теберда.

Как сообщалось, 21 ноября "Газпром" подключил к централизованному газоснабжению аул Верхняя Теберда, расположенный неподалеку от курорта Домбай.

Курорт Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На территории Домбая расположен ряд гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения, общей вместимостью около 7 тыс. мест.

Помимо этого, в Домбае обустроена горнолыжная инфраструктура, состоящая девяти канатных дорог и 12 горнолыжных трасс разных категорией сложности общей протяженностью более 25 км.