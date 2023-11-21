«Если говорить о прогнозах по числу автотуристов по России за 2023 год, то мы ожидаем рост примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. В целом перспективы роста зависят от того, как будет развиваться история с созданием концепции автомобильного туризма», — рассказал он в кулуарах международной выставки-форума «Россия».

Как отметил Лобарев, наибольшей популярностью пользуются маршруты на Каспийское море, в Архангельскую область. Примерно на 10% выросло число автотуристов в Республику Алтай, Северный Кавказ и, в частности, Дагестан показал прирост на 15% по сравнению с прошлым годом. Снижение турпотока среди автомобилистов показал Крым.

«Те, кто предпочитает двух-трехдневные поездки, отправляются в основном по городам Золотого Кольца и в Санкт-Петербург», — заключил он.