"Фестиваль состоится уже в семнадцатый раз. Его целью является поиск юных талантов и популяризация детского творчества", — говорится в сообщении.

На гала-концерте выступят финалисты и победители в номинациях "художественное чтение", "хореографическое и вокальное искусство". Также пройдет выставка работ победителей в номинациях "изобразительное искусство" и "прикладное творчество".

В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского округа "Интерфаксу" уточнили, что в этом году в фестивале принимают участие около 400 детей от 5 до 14 лет из Владимирской, Тверской областей, Москвы и муниципальных образований Московской области — Сергиево-Посадского, Клинского, Талдомского, Пушкинского, Серпуховского округов.

Заявки на участие в конкурсе подали учреждения культуры и дополнительного образования, специальные (коррекционные) образовательные учреждения и социально-реабилитационные центры для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также независимые участники.

Фестиваль детского творчества "Ангел надежды" проводится в округе с 2006 года.