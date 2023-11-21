Как сообщалось, в I полугодии группа получила 102 млрд руб. чистого убытка против 73,7 млрд руб. чистой прибыли за тот же период 2022 года. При этом без учета курсовых переоценок скорректированный чистый убыток составил бы 20,1 млрд руб. против 27,2 млрд руб. убытка годом ранее (сокращение на 26%), отмечали в пресс-службе компании.

EBITDA "Аэрофлота" достигла 66,2 млрд руб., что почти на 7% больше, чем годом ранее. Консолидированная выручка подскочила на 40%, до 252,2 млрд руб.

В III квартале этого года "Аэрофлот" рассчитывает получить "уверенную" операционную прибыль, сообщал гендиректор компании Сергей Александровский журналистам в сентябре.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.