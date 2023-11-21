"В активной стадии работы по благоустройству терренкура "Маркотх". Готовим площадки под точки отдыха, смотровые зоны. Далее подрядчик начнет монтаж беседок, скамеек, урн, а также освещения", — написал Богодистов на своей странице в сети "ВКонтакте".

Он отметил, что работы будут завершены до конца текущего года.

«Планируем обустроить такой терренкур, чтобы посещение нашего природного парка "Маркотх" стало комфортным и познавательным. Следующим этапом планируем создать в Геленджике сеть обустроенных пешеходных маршрутов", — добавил градоначальник.