Отмечается, что в преддверии праздника Рязань активно занимается оформлением своих центральных городских пространств.

"В этом году в рамках реализации проекта туристического кода города за счет средств федерального бюджета в Рязани появятся новогодние светящиеся арки на улице Почтовой; объемные световые фигуры, инсталляции и консоли в Кремлевском сквере; световое оформление деревьев, зимние фонтаны и консоли на площади Ленина; роскошная елка и световое оформление фонтана на площади Победы, а также новогоднее оформление городских мостов", — говорится в сообщении.

Также большая новогодняя ель со световым шатром будет установлена на площади перед цирком, а Лыбедский бульвар со световым оформлением деревьев украсят светящимися арками и тоннелями, фотозонами и арт-объектами.

Кроме того, администрация Рязани объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка.