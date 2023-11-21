"Мужчина признан виновным по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Ему назначено наказание в виде штрафа в 600 тыс. рублей", — сказал собеседник агентства. Также он лишен права управлять маломерными судами.

Фигурант был освобожден из-под стражи, под которой ранее содержался, в зале суда.

Ранее сообщалось, что 23 июля во время соревнований, в которых принимали участие более 2 тыс. человек, водитель гидроцикла на высокой скорости пересек линию маршрута движения пловцов и наехал на одного из участников, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники транспортной полиции установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался 40-летний житель города Дзержинск.