«Туристический поток в область растет стабильно в последние годы. Большинство туристов – гости из Москвы и Московской области. В Туле в выходные дни наблюдается острый дефицит номерного фонда, поэтому мы говорим о том, что новые маршруты автомобильного туризма позволят нам перераспределить турпотоки и показать гостям новые точки притяжения в Тульской области», — рассказала она, выступая на круглом столе «Перспективы развития автотуризма в ЦФО».

Как отметила Мартынова, недавно Тульская область подключилась к информационной платформе «Горизонты России: поехали с нами!». Проект реализован ПАО «Роснефть» и позволяет автотуристам выбрать и запланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру АЗС.

«Через Тулу проходят две федеральные трассы М2 и М4, по которым особенно часто ездят туристы в летний период. И если обычно путешественники не останавливаются в Туле, то благодаря партнерству с «Роснефтью» мы получаем доступ к новой аудитории, у нас появляется возможность задержать туристов», — пояснила Мартынова.

Начальник управления стратегического розничного маркетинга «Роснефти» Василий Георгиев добавил, что, помимо маршрута Москва-Тула, на платформе представлены поездка по трассе М4 «Дон» из Москвы до Сочи и горного кластера Красная Поляна, маршрут Москва-Воронеж-Москва, локальные путешествия по Архангельской и Воронежской областям. В перспективе перечень маршрутов будет расширен.