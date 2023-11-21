"Экспозиция посвящена достижениям эпохи правления первого российского императора", — отметили в пресс-службе.

Посетители смогут познакомиться со знаковыми деяниями правителя-реформатора: строительство новых городов, создание регулярной армии и военно-морского флота, денежная реформа, создание светской системы образования.

"Многие события Петровской эпохи нашли отражение на памятных монетах — за последние 30 лет Банк России выпустил их почти полсотни. Портрет самого Петра также много раз появлялся на отечественных деньгах", — отмечается в сообщении.

Увеличенные изображения монет из драгоценных металлов дают возможность рассмотреть все художественные детали произведений, созданные искусными художниками-медальерами.

Выставка будет работать до середины декабря.