"Там взлетно-посадочная полоса — там нужно делать реконструкцию, мы готовы за свои деньги выполнить проектирование, если будет изыскано федеральное финансирование на ее (ВПП — ИФ) реконструкцию", — сказал Янкилевич.

По его словам, оценки стоимости работ пока нет — есть "только понимание, что нужно делать".

Янкилевич отметил, что аэропорт Барнаула в этом году обслужит 730 тыс. пассажиров.

"Для Барнаула это достаточно большое количество и такой уверенный стабильный рост. Экономика края растет, мы это видим, и растет его, в том числе, туристическая привлекательность — как у Кузбасса. Только в Кузбассе инфраструктура туризма развивается, а там (в Алтайском крае — ИФ) она уже есть — та же Белокуриха, игорная зона. Поэтому мы вкладываем, понимая, что строим не зря", — сказал Янкилевич.

Как сообщалось, в середине ноября "Новапорт" начал строительство нового терминала в аэропорту Барнаула. Соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков подписали в марте 2022 года. Компания намерена вложить в строительство терминала 6,3 млрд рублей.

Договор подряда на строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Барнаула был заключен в сентябре АО "Авиапредприятие "Алтай" (входит в холдинг "Новапорт") с АО "Монолитное строительное управление — 1" (МСУ-1, Московская область). Новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий будет в два раза крупнее существующего терминала и займет площадь 9,8 тыс. кв. м. Пропускная способность комплекса составит 600 пассажиров в час, ежегодный пассажирооборот — до 1 млн 115 тыс. человек. При этом прежнее здание планируется переориентировать на международные рейсы. Завершение всех работ по объекту планируется до 10 июля 2025 года.

Аэропорт Барнаула находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", которое осуществляет аэропортовую деятельность с 1997 года. В июне 2022 года холдинг "Новапорт" увеличил долю в АО с 48% до 75% минус 1 акции по итогам допэмиссии, на выкуп было направлено 800 млн рублей. Доля второго акционера — Минимущества Алтайского края — уменьшилась с 52% до 25% плюс 1 акции.

В настоящее время рейсы из барнаульского аэропорта осуществляются в два аэропорта Москвы, в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Пермь, Красноярск и Сургут.