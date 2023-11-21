«Москва, как крупнейший транспортный хаб, привлекает любителей автопутешествий. Столица продолжает развивать это направление, предлагая новые решения и маршруты. Больше всего автопутешествий в Москву совершается из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самарской области. Удобство путешествия по столице обеспечивается за счет постоянного улучшения транспортной инфраструктуры. За последние 12 лет в Москве построено более 1 тыс. км новых дорог», — рассказала она на круглом столе «Перспективы развития автотуризма в ЦФО».

Как отметила Шилкина, летом ведомство подписало соглашение с «Роснефтью», в рамках которого планируется совместное создание маршрутов для автотуристов, чтобы продвигать туристический потенциал Москвы в регионах.

«Первым шагом стал наш совместный проект «Путешествуй в Москву с «Роснефтью». Он позволяет участникам программы лояльности АЗС воспользоваться специальными предложениями на сервисе для планирования путешествий по России RUSSPASS», — рассказала она.

В свою очередь, начальник управления стратегического розничного маркетинга «Роснефти» Василий Георгиев добавил, что к настоящему времени был реализован ряд региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма, например, в Архангельске, Туле, Воронеже, Ульяновске.