«Аэрофлот» на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввел 67 дополнительных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград. С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 авиакомпания ввела 44 дополнительных перелета на воздушной линии Москва — Калининград — Москва и будет выполнять до 68 рейсов в неделю. Из Северной столицы добавлено 23 новых рейса, таким образом, максимальная частота полетов в Калининград в этот период будет достигать 39 в неделю», — говорится в сообщении.

Калининград традиционно входит в топ самых популярных внутрироссийских направлений Группы «Аэрофлот».

«Увеличение частоты полетов на время высокого спроса позволит удовлетворить возросший интерес к новогодним путешествиям в самую западную точку России и благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма в регионе», — отмечает пресс-служба авиакомпании.