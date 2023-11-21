"Дорога является популярным туристическим маршрутом и ведет к Центрально-Лесному государственному заповеднику. Работы выполнены по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", — говорится в сообщении.

Работы на дороге Березники — Хмелевка начались в 2022 году. Всего за прошедшие два года в надлежащее состояние приведено 24 км трассы. Она обновлена на полном протяжении.

Центрально-Лесной заповедник — особо охраняемая природная территория, расположенная в юго-западной части Валдайской возвышенности, в верховьях реки Межи к северу от города Нелидово. Его общая площадь составляет почти 24,5 тыс. га, охранная зона — 46 тыс. га.

По информации пресс-службы, в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтирован целый ряд туристических направлений.

Одно из них — трасса Москва — Санкт-Петербург — Большие Борки — Нестерово — Черничено, которая ведет к Свято-Успенскому монастырю и древним храмам Старицы.

Кроме того, в нормативное состояние приведены участки дорог Сонково — Кой и Спирово — Козлово — Ососье, являющиеся туристическими маршрутами на семейный фестиваль "Арт-деревня Кой" и фестиваль культуры тверских карел ОМА RANDA.

Также в 2023 году отремонтированы дороги Тверь — Тургиново и Бежецк — Поречье, ведущие к действующим церквям: Покровской в Тургиново и Троицы Живоначальной в Поречье.