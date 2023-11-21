"Будут разработаны специальные туристические проекты для детей и молодежи по местам боевой славы якутян в Монголию и Китай, которые были союзниками Советского Союза", — говорится в сообщении.

Эту инициативу поддержал глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оргкомитета "Победа".

"Кроме того, прошу разработать такой маршрут в Белоруссию, где находятся братские могилы воинов-якутян, в том числе Героя Советского Союза Федора Попова", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Он также поручил до конца года утвердить республиканский план мероприятий, посвященный 80-летию Победы.

Помимо прочего, Николаев обратил внимание на необходимость активизации работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Отдельно власти региона обсудили на заседании 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады.

"По указу президента России ветеранам-блокадникам к этой дате планируются единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей из средств федерального бюджета. Также они получат единовременную выплату в 30 тыс. рублей из средств резервного фонда правительства Якутии", — отмечается в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, в настоящее время в Якутии проживают 2 тыс. 463 ветерана ВОВ и приравненных к ним. Все нуждающиеся участники войны, вдовы участников войны обеспечены жильем. С 2014 года ветеранам войны оказывается материальная помощь на проведение капремонта.