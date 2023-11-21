"Я оцениваю реализацию эти проектов как плохую. Идут постоянные переносы сроков. Происходит удорожание проектов", — сказал Трутнев журналистам в Чите во вторник.

Полпред добавил, что определил "достаточно жесткие сроки, в течение которых уполномоченные федеральные органы должны разобраться, доложить, что происходит".

По его словам, по проекту Чары говорят об удорожании.

"При этом проекта нет, нет экспертизы и так далее. У нас же есть последовательность, законодательством определенная, что вначале должен быть разработан проект. И вообще, когда проект сдвигается и в процессе оказывается, что заплатить надо дороже, это уже само по себе не очень хорошая история. Если это связано, например, со вскрывшимися в процессе строительства другими горно-геологическими условиями — одно, а если просто потому, что потеряли время и включилась инфляция — ничего хорошего".

"Мы построим обязательно и Чару, и Кадалу, но еще раз говорю: если говорить о сегодняшней работе, то я ей не удовлетворен", — сказал Трутнев.

Аэропорт Чита (Кадала) является аэропортом федерального значения, расположен в 18 км от центра города Читы.

Региональный аэропорт Чара расположен в 2 км к северо-востоку от одноименного поселка в Каларском округе Забайкальского края.

Обновление аэропорта Чара необходимо для разработки Удокана, в частности для доставки сотрудников и оборудования. За счет средств компании "Удоканская медь" была разработана и передана правительству Забайкалья проектно-сметная документация нового аэропортового комплекса.

Действующая ВПП аэропорта Чара построена в середине XX века. Проект ее реконструкции предполагает удлинение на 300 метров, а также дооборудование посадочными огнями, перенос светосигнального и метеооборудования, поскольку аэропорт в настоящее время принимает рейсы только в светлое время суток. Удлинение ВПП позволит принимать воздушные суда типа Embraer E-170. Стоимость работ — более 2 млрд рублей. Власти Забайкальского края в апреле сообщали, что реконструкция аэропорта Чара завершится в конце 2023 года.