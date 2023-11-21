"Открываемся в начале следующего года — 2024 года", — сообщил гендиректор аэропорта Кирилл Ермаков на конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" во вторник.

Ранее терминал предполагалось ввести в первой половине 2023 года, потом — во втором полугодии, к началу текущего горнолыжного сезона. Между тем, к 18 ноября, когда в Шерегеше стартовал новый сезон, работы в терминале еще продолжались.

Ермаков напомнил, что площадь терминала составляет 19,5 тыс. кв. метров, инвестиции в строительство превысили 7,5 млрд рублей. Пропускная способность аэровокзала — 580 пассажиров в час, терминал будет оборудован тремя телетрапами. Ныне действующий старый терминал, как сообщалось, имеет пропускную способность 270 пассажиров в час.

Гендиректор также сообщил о необходимости перемещения воздушного пункта пропуска из старого терминала в новый. "Это федеральная инфраструктура, субсидируется федеральными средствами, мы здесь просим поддержки для переезда и обслуживания пассажиров международных и внутренних (рейсов — ИФ) в новом терминале", — сказал Ермаков. Согласно презентации, для переноса воздушного пункта пропуска требуется порядка 780 млн рублей федеральных средств.

Ермаков также подчеркнул необходимость выделения федеральных средств для реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэродромной инфраструктуры. Инвестиции в проект, согласно презентации, оцениваются в 14 млрд рублей.

Как сообщалось, ООО "Аэрокузбасс" (управляет аэропортом Новокузнецка) осенью заключил контракт с АО "ПИИНИИ ВТ "Ленаэропроект" (Санкт-Петербург) на разработку проектно-сметной документации для реконструкции аэродромного комплекса воздушной гавани за 170 млн рублей. Аэродром в аэропорту Новокузнецка не реконструировался с момента ввода объекта в эксплуатацию в 1986 году.

Пассажиропоток аэропорта Новокузнецка в 2022 году составил 416,2 тыс. человек, в январе-июне 2023 года — 255,726 тыс.