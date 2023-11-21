"Русская православная церковь чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября. Этот день — престольный праздник музея-усадьбы "Михайловское" в составе Государственного Пушкинского заповедника и именины всего музея-заповедника, общее название которому было дано по его "центральному объекту" — мемориальному родовому имению Пушкиных и Ганнибалов", — говорится в сообщении.

Издревле земля, именуемая сегодня Пушкиногорьем, и то, что на ней возводилось, носит имя архангела Михаила — Михайловская губа, Михайловский монастырь, Михайловское, напомнили в Пушкинском заповеднике. "Михайлов день воспринимается нами как общий день ангела. Вместе с ним мы храним неповторимый пушкинский уголок", — отметили в музее.

"Именинные" торжества в Пушкинском заповеднике пройдут в среду. Жителей и гостей Святогорья приглашают на водосвятный молебен в часовню Михаила Архангела в начале въездной Еловой аллеи в Михайловском и на освящение усадьбы.

Затем в Научно-культурном центре музея в поселке Пушкинские Горы всех ждут на выступление псковских литераторов — делегации из регионального отделения "Союза писателей России" и концерт русского романса с участием псковских музыкантов Марины Мариненко (сопрано), Эдуарда Банько (тенор), Ивана Колбашова (фортепиано).

Вход на литературные чтения и концерт свободный для всех желающих.