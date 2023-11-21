"В связи с наступлением зимнего турсезона, изменением погодно-климатических условий, а также увеличением угрозы безопасности посетителей на экскурсионных маршрутах, связанной с естественными природными процессами, было принято решение о закрытии маршрутов "Перевал Эпчик", "Водопад Шумка", "Чучхурские водопады", "Ущелье Аманауз" и "Казачий водопад"", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, еще на трех маршрутах введен особый режим, в соответствии с которым посещение допускается только при благоприятных погодно-климатических условиях и по согласованию с администрацией нацпарка.

Особые условия работы коснулись направлений "Джамагатские нарзаны", "Озеро Туманлы-Кель" и "Ущелье Алибек".

Ранее сообщалось, что в середине ноября в Тебердинском нацпарке для безопасности туристов закрыли четыре маршрута. Среди них "Птышский водопад", "Бадукские озера", "Мусса-Ачитарские озера", а также маршрут в ущелье Аманауз до Суфруджинских водопадов, который был закрыт частично.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га. На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.