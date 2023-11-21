"Дорожно-строительный сезон показал хорошие результаты, наши дорожники выполняли работы на объектах опережающими темпами", — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

При этом он добавил, что работа по строительству и ремонту дорог в регионе будет продолжена.

В пресс-службе областного правительства журналистам уточнили, что в 2023 году на дорожный ремонт в рамках реализации нацпроекта в регионе было направлено в общей сложности 9,7 млрд рублей.

С начала года на территории региона были выполнены работы по капремонту, реконструкции и строительству 51 объекта, при этом девять участков дорожники отремонтировали с опережением на год.

"Так, ремонт проводился на 197,7 км автомобильных дорог. Еще 25 км дорожного полотна были капитально обновлены. Кроме того, в результате реконструкции шестикилометрового участка трассы Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области увеличено количество полос движения", — отметили в пресс-службе облправительства.

В Омске также построили транспортную развязку по ул. 3-я Островская протяженностью 1,4 км.