Во вторник Собянин осмотрел ход строительства велопешеходного моста через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне.

"Один из крупных районов Москвы — Нагатинский затон, где проживает больше 130 тысяч жителей, активно развивается. Туда пришла Большая кольцевая линия метро с двумя станциями, заново реконструирован и запущен Южный речной вокзал, запущены речные трамваи, развивается "Остров мечты", ландшафтный парк, летняя зона отдыха. Район благоустраивается, проводится большая программа реновации жилья, по которой должны быть переселены 13,5 тысяч местных жителей. По просьбе жителей строим пешеходный мост, который как раз подойдёт к вновь открытой станции метрополитена. Он, конечно, будет востребован жителями, но и будет украшением района, по сути дела, новой визитной карточкой", — сказал Собянин.

Первый заместитель гендиректора АО "Дороги и мосты" Владимир Волков рассказал, что работы по строительству моста начаты в феврале текущего года, планируемое окончание работ — ноябрь 2024 год.

"Длина моста 216 метров, ширина габаритная — 12 метров, пешеходная часть — 4,5 метров, велочасть — 2 метра, подмостовое пространство — 4 метра. В настоящий момент порядка 20% работ выполнено", — сказал Волков.

Собянин уточнил у Волкова, можно ли ускорять график, на что тот ответил: "Будем ускорять".

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что новый мост свяжет разделённые затоном части района, повысив доступность станции метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии для жителей микрорайонов на улицах Речников и Судостроительная, а также нового ЖК "Ривер Парк". В общей сложности в зоне притяжения нового моста проживает порядка 120 тысяч человек. В рамках благоустройства прилегающей территории будет устроено 0,8 гектаров газонов, высажено 145 деревьев и кустарников.