"Растение абутилон, или канатник, родом из Южной Америки, распустило яркие оранжевые колокольчики. Эти цветки считают съедобными и чем старше растение, тем они слаще", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в народе двухметровый кустарник называют китайскими колокольчиками или домашним кленком.

"Предположительно, это гибрид на основе абутилона окрашенного (полосатого). Abutilon pictum родом из Южной Америки. Отличительными признаками являются красные прожилки на лепестках. Его 3-5 лопастные листья похожи на кленовые", — добавил сотрудник пресс-службы.

По его данным, растение не выносит холодов и может погибнуть при температуре -7 С.