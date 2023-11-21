"Был построен аэропорт, небольшой, на 100 тыс. пассажиров в год. Он частный. Так вот: за последние пять лет авиапассажиропоток увеличился в 7,5 раза. В этом году мы уже перевезем более 400 тыс. пассажиров. Мы не справляемся сейчас — он уютный, маленький, но не справляется", — сказал Хорохордин.

По его словам, сейчас идет проектирование нового аэропорта, в котором будет международный терминал.

"Это будет транспортным хабом", — подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что из аэропорта Горно-Алтайска выполняются рейсы в Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самару и другие города.

"У нас туристический поток ежегодно прирастает на 15%, в прошлом году мы официально приняли 2,5 млн туристов, неофициально, скажу вам, — 4 млн. Турпоток растет, сервис мы наращиваем", — сказал Хорохордин.

Ранее сообщалось, что АО "ПИИНИИ ВТ "Ленаэропроект" (Санкт-Петербург) стало победителем запроса предложений на разработку предпроектной документации для строительства нового аэропорта Горно-Алтайска.

Предполагается, что строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры начнется в 2025 году и закончится в 2027 году.

Как сообщалось, в конце июля этого года глава Сбербанка Герман Греф анонсировал строительство нового аэропорта в Горно-Алтайске с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров, старый будет снесен.

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК "Система" и Сбербанку.