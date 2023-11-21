"Используя спутниковые снимки и аэрофотосъемку, чтобы соединить воедино доисторический ландшафт бассейна южных Карпат в Центральной Европе, команда обнаружила более 100 объектов, принадлежащих сложно устроенному обществу", — говорится в сообщении.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Отмечается, что эти сооружения, вероятно, были предшественниками европейских городищ, построенных в бронзовом веке позже, в том числе, например, мегафорта Корнешти-Яркури в Румынии, окруженного рвами протяженностью 33 км.

"Новым, однако, является то, что эти массивные сооружения не стояли особняком, они были частью плотной сети тесно связанных и взаимозависимых сообществ. На пике своего расцвета число людей, живших в пределах этой сети стоянок нижней Паннонии, должно быть, исчислялись десятками тысяч", — отмечает ведущий автор исследования, доцент Школы археологии Университетского колледжа Дублина Барри Моллой.

Стоянки были обнаружены в бассейне реки Тиса, а сообщества, использовавшие их, были объединены под названием Tisza Site Group (TSG). Почти все объекты TSG расположены в пределах 5 км друг от друга и расположены вдоль речного коридора, образованного реками Тиса и Дунай.

"Мы проверили результаты спутниковых снимков на местности, используя съемку, раскопки и геофизическую разведку. Подавляющее большинство памятников было создано между 1600 и 1450 годами до нашей эры, и практически все они обрушились около 1200 года до нашей эры, будучи заброшенными", — отмечает Моллой.