"Уже 1 декабря мы дадим старт губернаторской программе "Зима в Подмосковье". Сейчас подключаем в парках иллюминацию, устанавливаем тематические инсталляции, готовим более 50 площадок для катания на коньках и лыжах", — приводятся в сообщении слова главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Он отметил, что зимой в муниципалитете покажут более 100 спектаклей и представлений в рамках проекта "Зима в Подмосковье". Среди них — ежегодная "Ёлка главы", "Рождественские встречи" и премьерные показы спектаклей.

Кроме того, пройдут новогодние и праздничные концерты, сказки-квесты, театрально-цирковые шоу, рождественские ярмарки, народные гулянья, а также областные выставки и фестивали. Также запланированы спортивные мероприятия, мастер-классы, игровые и образовательные программы для детей.