"В этом году запланирована установка 112 украшенных елок, подсветка 95 км дорожек и размещение 853 световых фигур. В парках посетителей будут встречать новогодние иллюминации, фотозоны, ярмарки и теплые зоны", — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории парков будут работать пункты питания. Уже открыто 114 кафе, 66 теплых зон, и 141 мобильная точка питания и киоски. В новогодние праздники откроются 54 новогодние ярмарки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье работают 193 парка культуры и отдыха. До 30 ноября все парки должны украсить к Новому году. 1 декабря в регионе зажгутся новогодние ели. В текущем году в зеленых зонах планируется принять за сезон более 19 млн гостей.