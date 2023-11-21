Соглашение было подписано 12 октября 2023 года в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что кабмин Кыргызстана передал 17,24 гектара земли в селе Кара-Ой Азербайджану под строительство пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль. Через 49 лет Азербайджан имеет право продлить соглашение. Срок строительство отеля — 3 года.

Алиев также утвердил азербайджано-узбекское межправительственное соглашение об углублении сотрудничества в сфере энергетики, подписанное 22 августа 2023 года в Баку.

Документы опубликованы на сайте главы государства.