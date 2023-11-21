"В связи с обледенением взлетно-посадочной полосы аэропорт г. Усть-Кута временно закрыт", — говорится в сообщении.

Уточняется, что чартерные рейсы авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска в Усть-Кут и обратно, вылет которых был запланирован на 20 ноября, отменены. Регулярные рейсы "ИрАэро" и авиаперевозчика "Ангара" перенесены на 22 ноября.

Байкало-Ангарская и Осетровская транспортные прокуратуры ведут мониторинг соблюдения прав пассажиров. В аэропортах Иркутска и Усть-Кута организован личный прием граждан.

Усть-Кут является административным центром Усть-Кутского района, приравненного к территориям Крайнего Севера. Расположен в 510 км севернее Иркутска в центральной части области в месте слияния рек Лены и Куты. Население — более 42 тыс. человек.