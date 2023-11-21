Там отметили, что накануне впервые в сезоне 2023/24 вышли на работу ратраки и собрали снег в полотно трассы для перемещения сотрудников на снегоходах.
"До конца этой недели еще ожидается значительный снегопад, который принесет, оценочно, в высокогорье до 80 см снега. Уже сейчас уверенно можно сказать, что на отметках 1900-2500 метров формируется устойчивый снежный покров, который даст необходимую основу для подготовки горнолыжных трасс", — рассказал собеседник.
По данным метеослужбы "Роза Хутор", предварительно 27 и 28 ноября в районе курорта ожидается сильный снегопад.
"Высокая вероятность, что к утру 28 ноября мы увидим выпадение снега даже в Долине (500 м над у. м. — ИФ). Зимний сезон на курорте "Роза Хутор" откроется 1 декабря, а горнолыжные трассы для катания — 22 декабря", — добавили в пресс-службе.
В свою очередь, в пресс-службе курорта "Красная Поляна" агентству сообщили, что "на отметках выше 2 тыс. метров над уровнем моря "снежный покров на данный момент превышает среднегодовой показатель на 10 см".
"До конца недели ожидаются снегопады, и велика вероятность, что показатель еще превысит норму уже на несколько десятков сантиметров. Если так пойдет и дальше со снегом, то в начале декабря откроем сезон. Очень велика вероятность. Сейчас плановая дата открытия зимнего сезона пока стоит 15 декабря", — добавили в пресс-службе.