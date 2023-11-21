"Вторая половина ноября на курорте "Роза Хутор" радует большим количеством осадков. По этому показателю уже превышена норма ноября. К настоящему времени в высотной зоне 1600-1800 м выпало 335-356 мм осадков (норма для всего ноября- 151-184 мм). Сейчас в пригребневой зоне курорта высота снежного покрова составляет 65-80 см, а на некоторых локальных подветренных участках приросты составляют до полутора метров", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта "Роза Хутор" во вторник.

Там отметили, что накануне впервые в сезоне 2023/24 вышли на работу ратраки и собрали снег в полотно трассы для перемещения сотрудников на снегоходах.

"До конца этой недели еще ожидается значительный снегопад, который принесет, оценочно, в высокогорье до 80 см снега. Уже сейчас уверенно можно сказать, что на отметках 1900-2500 метров формируется устойчивый снежный покров, который даст необходимую основу для подготовки горнолыжных трасс", — рассказал собеседник.

По данным метеослужбы "Роза Хутор", предварительно 27 и 28 ноября в районе курорта ожидается сильный снегопад.

"Высокая вероятность, что к утру 28 ноября мы увидим выпадение снега даже в Долине (500 м над у. м. — ИФ). Зимний сезон на курорте "Роза Хутор" откроется 1 декабря, а горнолыжные трассы для катания — 22 декабря", — добавили в пресс-службе.

В свою очередь, в пресс-службе курорта "Красная Поляна" агентству сообщили, что "на отметках выше 2 тыс. метров над уровнем моря "снежный покров на данный момент превышает среднегодовой показатель на 10 см".

"До конца недели ожидаются снегопады, и велика вероятность, что показатель еще превысит норму уже на несколько десятков сантиметров. Если так пойдет и дальше со снегом, то в начале декабря откроем сезон. Очень велика вероятность. Сейчас плановая дата открытия зимнего сезона пока стоит 15 декабря", — добавили в пресс-службе.