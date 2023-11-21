"Некоторое время назад наша компания взяла в аренду часть помещений старинной водонапорной башни, построенной в конце XIX века. Это объект культурного наследия местного значения, который мы намерены превратить в музей истории часов. На сегодня на двух этажах башни идут активные работы по реконструкции помещений", — сказал Адылов.

По его словам, учредители компании уже собрали большую коллекцию часов прошлых веков, которая и станет основой музейной экспозиции. В ней есть уникальные образцы из Германии и Восточной Пруссии, Англии, Франции, России и других стран. Часы самые разные — большие, карманные, дорожные.

"Пока что музей будет размещаться на втором и третьем этажах башни. Четвертый этаж пока что занимает оригинальный чан для воды. На первом расположена трансформаторная подстанция, вопрос о переносе которой обсуждается с энергетической компанией. Однако, строение водонапорной башни позволяет даже в этих условиях открыть музей и обеспечить безопасность посетителей", — отметил Адылов.

Открытие музея планируется на первый квартал 2024 года.