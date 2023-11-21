Проведенное при участии РЖД комплексное экологическое обследование этой территории выявило значительное биоразнообразие объектов животного мира, говорится в сообщении.

"В частности, 236 редких видов птиц, которые не только обитают на озерах круглый год, но также обустраивают места гнездования, останавливаясь на зимовку", — сообщается в пресс-релизе.

Результаты проведенных исследований переданы в министерство природных ресурсов и экологии региона.

"На их основании "Таловский озерно-болотный комплекс" в Слюдянском районе получит статус особо охраняемой природной территории, что будет способствовать сохранению флоры и фауны на побережье озера Байкал", — отмечается в сообщении.

Слюдянский район расположен на юге Иркутской области — на побережье озера Байкал.