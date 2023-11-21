"Положение 1988 года, актуальное для своего времени, на настоящий момент сильно устарело и не соответствует современным требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению документации на заказник. В нем границы заказника описаны очень неточно, указанная площадь заказника не соответствует фактической площади территории, охватываемой описанными в этом положении границами", — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он добавил, что также в нем указаны не все ценные природные объекты, имеющиеся на территории заказника, приводится их слишком краткое описание.

"В связи с недавним проведенным обследованием территории заказника, выявлением в его границах и описанием ценных экосистем и редких видов растений и животных, именно поэтому целесообразно расширить границы заказника, включив в него все ценные в природоохранном отношении природные территории. В устаревшем положении площадь заказника составляет 1923 гектаров. В результате проведения геодезических работ и в связи с реорганизацией она составит — 7083,60 гектаров", — сообщил Фирсов.