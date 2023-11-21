“Уже на 1 ноября 4,7 млн туристов посетило Крым, и мы видим, что у нас 5 млн туристов будет точно. Если мы говорим про бронирования, порядка 20-25% по большинству работающих в новогодние праздники отелей, предлагающих новогодние программы, у нас уже есть”, — сказал Волченко.

Он отметил, что это нормальный показатель, поскольку в среднем уровень бронирования по стране составляет 30-35%, а закрытие авиасообщения и логистические ограничения привели к тенденции на сокращение числа бронирований в 2022 и 2023 году.

“Мы понимаем, что в период санкционных ограничений, логистических сложно прогнозировать на длительный период времени, но я уверен, что этот год показал неплохие экономические показатели”, — добавил Волченко.

По словам министра, туристическая сфера Крыма способна принимать более 9,5 млн в год, как это произошло в 2021 году. В республике активно ведется строительство новых отелей, в том числе и модульных, реконструкция и новация существующих средств размещения.