"В 2023 году в Тульской области отремонтировали более 365 км дорог. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершен ремонт всех 24 объектов общей протяженностью более 84 км. Также в регионе до конца года в рамках государственного задания и муниципальных контрактов отремонтируют 252 дороги общей протяженностью 279,8 км, оперативное выполнение — 98,9%", — говорится в сообщении.

В 2022 году в Тульской области было отремонтировано 282 км автомобильных дорог. Таким образом, в 2023 году объемы дорожных работ увеличены на 29,4%.

По данным пресс-службы, до конца 2023 года отремонтируют три и реконструируют пять мостов на региональных дорогах. Также в этом году была начата реконструкция еще четырех мостов, которая завершится в 2024 году.

В Туле завершена реконструкция Московского путепровода. Продолжается строительство моста через реку Упу, работы будут завершены в 2024 году.

В Узловой построят пешеходный мост и автодорожный путепровод через железную дорогу — в 2024 и 2025 годах, соответственно. Сейчас на объектах ведутся подготовительные работы.

Кроме того, в этом году отремонтировано более 55 км федеральных трасс, проходящих по территории региона. Капитально ремонтируется почти 24 км автодороги М-2 "Крым", завершить работы планируется в 2025 году. Также выполнены работы на пяти мостах, еще на двух работы будут закончены до конца года.

"В Тульской области ежегодно выполняется большой объем работ по ремонту дорог, и в большинстве случаев никаких нареканий по качеству от жителей не поступает. Во время ремонта обеспечивается необходимый уровень качества автомобильных дорог", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Алексея Дюмина.