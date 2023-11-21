«Год назад в это время еще чувствовались последствия мобилизации и даже ковида, сейчас их нет. Также в этом году открылось больше зарубежных направлений, а это целое событие для нынешнего туризма. Добавились Китай, Маврикий, Грузия. Средний прирост продаж в нашей сети – 15-20% в целом по всем направлениям. В пятерку лидеров продаж входят Арабские Эмираты, Таиланд, Турция, Египет и Белоруссия», — рассказал генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«В прошлом году Египет входил в первую тройку, но сейчас влияет, прежде всего, ближневосточная ситуация и повышение цен. Правда, египетские отельеры уже начали снижать тарифы, на Новый год подешевела и Турция. Некоторые направления вынуждены компенсировать таким образом недостаток спроса, другие же, наоборот, пользуются высоким спросом, чтобы цены повысить. Например, Таиланд резко подорожал по сравнению с предыдущим новогодним периодом», — пояснил эксперт.

Мкртчян также отметил, что в этом году лучше продается экзотика — Маврикий, Сейшелы, Мальдивы.

В агентстве «Инфотур» в топ продаж зарубежных направлений входят Арабские Эмираты, Египет и Таиланд.

«Египет предсказуемо потерял в объемах из-за военных событий у соседей, у нас был даже один запрос на аннуляцию. Но, узнав про штрафы, турист передумал. Тем более, на египетских курортах все спокойно, да и цены немного упали на Новый год, а на ноябрь-декабрь снижение доходит до 50%», — пояснил генеральный директор Роман Елагин.

Директор саратовского турагентства «Лагуна-тур» Дмитрий Анпилогов также отметил, что продажи Египта в последнее время снизились.

«Самые востребованные направления на Новый год – Таиланд, Арабские Эмираты, Мальдивы и Шри-Ланка. Популярны также Индонезия, Турция, есть запросы на Армению и Грузию», — говорит эксперт.