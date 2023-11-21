«Участниками конкурса могут стать авторы уникальных туристических маршрутов по стране. Для этого необходимо спланировать самостоятельно путешествие, без помощи туроператора, и успеть совершить его за время работы выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Претенденты не ограничены ни километражем, ни направлениями поездки, главное – маршрут должен быть оригинальным, максимально интересным и вдохновляющим. Победителей объявят 12 апреля, в день закрытия международной выставки-форума», — говорится в сообщении АНО «Национальные приоритеты».

Как уточняется в сообщении, участники должны предоставить жюри описание тура, фотографии и короткий видеоролик по итогам поездки. В презентационных материалах важно сформулировать идею путешествия, включить описания самых ярких впечатлений от поездки, карту с указанием основных городов и точек маршрута.

«Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 марта 2024 года. Далее жюри из представителей и экспертов туриндустрии отсмотрит работы участников и выберет победителей. Оценивать маршруты будут по нескольким критериям, среди которых: яркость впечатлений, количество регионов в маршруте, уникальность локаций и прочее», — говорится в сообщении.

В конкурсе несколько номинаций, в зависимости от специфики путешествия: «Лучший туристский маршрут для семей с детьми», «Лучший инклюзивный туристский маршрут», «Лучший маршрут промышленного туризма», «Лучший маршрут сельского (агро) туризма», «Лучшее эко путешествие (туристский маршрут по природным территориям, в т.ч. национальным паркам, заповедникам)».