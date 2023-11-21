"В некоторых районах недалеко от берлог до сих пор гуляют полусонные медведи. Наедать на зиму жир им уже не нужно (у большинства нормальных медведей все давно уже готово к зимней спячке), но и лечь наконец спать им мешает "неприлично" высокая на их вкус температура воздуха", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бессонницей страдают в основном самцы, а самки с медвежатами ушли в берлоги по своему природному графику — в конце октября.

По данным областного гидрометцентра, в Приамурье уже несколько дней в южных районах дневная температура держится в пределах 1-6 градусов ниже нуля. Во вторник в отдельных местах прогнозируются плюсовые значения.