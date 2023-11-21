"В ходе презентации достижений участники узнают о том, как дотационный регион вышел на первые места в России по ряду показателей, как с помощью, в том числе, создания сети индустриальных парков в области смогли устойчиво наращивать индекс промышленного производства и как удалось вывести сельское хозяйство по индексу производства на первое место в стране в 2022 году", — говорится в сообщении.

Гостей выставки ожидает мастер-класс по изготовлению элементов традиционного зауральского костюма с вышивкой "Зауральская синель", консультативный прием врача Центра Илизарова, розыгрыш путевок в санатории Курганской области, концерт "Зауральского трио баянистов" и фольклорного ансамбля "Цветень". Пресс-служба отмечает, что на стенде Курганской области организованы четыре зоны. Экспозиция "Сила в духовности" представлена макетом "Царево городище" и зоной ремесленников. Интерактивная зона "Сила в здоровье" представлена в виде 4-метровой конструкции аппарата Илизарова. Интерактивная зона "Сила в природе" знакомит с уникальным географическим и геополитическим положением Курганской области. А зона "Сила в экономике" рассказывает о сети индустриальных парков Курганской области. Это площадки, предоставляющие возможности для развертывания производства любой сложности и под любые задачи. Советский хирург-ортопед, изобретатель, профессор Гавриил Илизаров был директором Всесоюзного курганского научного центра восстановительной травматологии и ортопедии. Илизаров — создатель уникального аппарата наружной фиксации кости.