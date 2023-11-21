"В результате пароксизмального извержения на юго-западном склоне образовалась шарра (эрозионный врез) от вершинного кратера вулкана. Ее глубина составляет 150 м, ширина ~ 200 м", — приводятся в сообщении слова директора института, член-корреспондента РАН Алексея Озерова.

По словам ученого, через этот врез по склону стали спускаться лавовые и пирокластические потоки. Они достигли ледника Богдановича и вызвали мощное таяние снега и льда с последующим сходом грязекаменных потоков в юго-западном направлении.

Озеров считает, что в дальнейшем во время извержений Ключевского сохранится направление схода лавовых и пирокластических потоков в юго-западном направлении по образовавшемуся желобу.

Эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской началось 22 июня этого года. Утром 1 ноября извержение вулкана достигло кульминации, он выбросил череду столбов пепла, высота наибольшего из которых составила 14 км над уровнем моря. Лава фонтанировала в кратере Ключевского на высоту около 1 км. По склонам сходили раскаленные потоки. Шлейф пепла протянулся более чем на 700 км. 5 ноября извержение вулкана завершилось.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской — один из самых активных вулканов мира.