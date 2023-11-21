Согласно расписанию на сайте томского аэропорта, маршрут будет действовать до конца марта 2024 года .Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути составит чуть более трех часов. Полеты будут осуществляться на самолете Bombardier CRJ200.

По данным Росавиации, рейс из Томска в Самару входит в число субсидируемых, софинансирование Томской и Самарской областей составит по 25%.

Регулярные авиарейсы из Томска в Самару (Куйбышев) ранее выполнялись в 1975-1976 и в 2020-2021 годах, однако, они не закрепились в расписаниях. В советское время на этом маршруте летал самолет Ан-24 с промежуточными посадками в Омске и Челябинске, а три года назад — Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро". В настоящее время до Самары из Томска можно добраться поездом Томск — Анапа (время в пути занимает почти двое суток) или поездами с пересадкой в Новосибирске, Омске или Тайге.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.