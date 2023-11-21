Так, на самолетах было перевезено 5 млн 130,539 тыс. человек (рост на 9,8%). Было перевезено также 11,7 тыс. тонн грузов (рост на 14,2%). Производственный налет вырос на 8,9% и превысил 133,9 тыс. часов.

Вертолетами перевезено 527,465 тыс. пассажиров (рост на 11,9%) и 75,141 тыс. тонн грузов (рост на 20,4%). В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший — "ЮТэйр — вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест".