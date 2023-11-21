"С помощью системы "Цифровой туризм" мы узнали, что в этом году на Ставрополье приехали более 7 млн гостей", — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что 1,4 млн человек посетили в Кисловодск и 40% из них люди возрастом до 35 лет. Женщины приезжают на 20% чаще мужчин. В среднем один гость в день тратит на курорте 1,8 тыс. рублей.

Система "Цифровой туризм" синхронизирует информацию из разных источников и дает общую картину о потоке туристов в регион.

"Все данные в системе обезличены. Тем не менее, они помогают по-новому посмотреть на туристическую инфраструктуру региона и лучше планировать дальнейшие шаги по ее развитию", — отметил губернатор.