"В прошлом сезоне посещаемость подмосковных парков составила 15,9 млн человек, в том числе 1,1 млн — в праздники. По прогнозам в сезоне 2023-2024 гг. они примут 19 млн отдыхающих, 1,2 млн из которых — в праздничные дни", — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Вопрос подготовки парков к зимнему сезону обсуждался в понедельник на еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава региона поручил обеспечить готовность территорий до 30 ноября. Во всех парках будет иллюминация, украсят входные группы, обустроят теплые зоны с очагами, фотозоны.