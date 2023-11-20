"Для катания на коньках подготовят 26 площадок — в том числе на территории спорткомплексов и во дворах. Кроме того, в округе будут работать 26 лыжных трасс на территории горнолыжной базы "Родина" в микрорайоне Сходня, в Олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" и на лыжном стадионе "Снежинка", три трассы в парках, а также 20 любительских трасс на территориях школьных стадионов", — приводит слова Волошина пресс-службы администрации муниципалитета.

Он напомнил, что открытие первой ледовой зоны — Театрального катка — запланировано на 25 ноября. Общая площадь катка составит почти 2 500 кв. м. Вход на него будет свободным.

Также к зимнему сезону в городском округе подготовят зоны культуры и отдыха. Здесь планируется проведение более 350 мероприятий в рамках проекта губернатора "Зима в Подмосковье".