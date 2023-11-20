«Российская единая электронная виза (ЕЭВ) приобретает все большую популярность. В общей сложности за период после запуска проекта ЕЭВ с 1 августа такими визами для поездок в Россию воспользовались уже более 120 тысяч иностранцев», — говорится в сообщении департамента в его телеграмм-канале.

Как напоминают в МИД, электронной визой для краткосрочной поездки продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств-членов Евросоюза.

«Получение ЕЭВ не требует физического посещения консульства, визового центра или туристического агентства: все требуемые для ее оформления операции иностранец совершает самостоятельно онлайн. Ввиду удобства данного инструмента ожидаем дальнейшего роста доли ЕЭВ в общем объеме виз, оформляемых для поездок с частными, туристическими, деловыми и иными краткосрочными целями», — говорится в сообщении.

Электронную визу с 1 августа могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.