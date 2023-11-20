"В подмосковных парках будет открыт 181 каток, в том числе 30 — с искусственным льдом. Места активного отдыха оборудуют пунктами питания, туалетами, теплым прокатом, шкафчиками для хранения и воздушной сушкой", — говорится в сообщении.

Первый каток в этом сезоне открыли в конце октября в Черноголовке, также уже заработал каток в Парке Малевича в Одинцовском округе. В субботу, 25 ноября, откроют лед в парке "Юбилейный" в Химках и на стадионе "Зоркий" в Красногорке.

Также в парках подготовят 52 лыжные трассы общей протяженностью 173,4 км, из них 27 малых (1-3 км), 15 средних (3-5 км) и 13 больших (более 5 км). В их числе 10 новых трасс, которые были проложены в рамках программы "Парки в лесу".

До 10 декабря планируют завершить проверку безопасности 56 тюбинговых горок, которые планируют открыть в парках.