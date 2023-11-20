Подготовка спортивной инфраструктуры к зиме обсуждалась на еженедельном совещании под руководством губернатора региона Андрея Воробьева в понедельник.

"Мы готовим 842 места для катания на льду, в том числе будет порядка 30 площадок с искусственным льдом. Парк Малевича в Одинцово, парк "Юбилейный" в Химках, стадион "Зоркий" в Красногорске, парк "Пехорка" в Балашихе, Центральная площадь в Люберцах и многие другие объекты — это любимые места зимнего отдыха наших жителей. Кроме того, как только позволит погода, обустроим более 160 лыжных трасс, любимые детьми и взрослыми тюбинговые горки", — цитирует Воробьева пресс-служба.

Общая протяженность лыжных трасс составит почти 800 км. Больше всего их будет в Люберцах — 11. Для любителей катания на коньках подготовят около 180 катков и свыше 660 хоккейных площадок.

Всего на зиму в Подмосковье запланировано более 3,6 тысяч спортивных мероприятий, из них свыше 300 — лыжные гонки, более 170 — хоккей, свыше 40 — фигурное катание, более 20 — биатлон, 16 соревнований по горным лыжам.

Традиционно в регионе пройдут "Манжосовская лыжня" (31 декабря), "Лыжня России" (10 февраля), "Кубок Александра Большунова" (21 февраля), "Гонка Александра Легкова" (22-24 февраля). Продолжатся матчи между легендами хоккея и жителями Подмосковья в рамках проекта "Выходи во двор". Запланировано 10 матчей, старт 16 декабря в Коломне.