"Для создания особого предновогоднего настроения до конца ноября все учреждения культуры, образования, предприятия торговли и сферы услуг, парки и площади оденутся в новогодний наряд", — говорится в сообщении.

На центральной площади города уже начали устанавливать новогоднюю ель. Ее зажгут 1 декабря, добавили в администрации. "Также предновогодние огни загорятся на ёлках Центрального городского парка, Объединенного общественного пространства, парка "Костино" и сквера Героев курсантов с прудом микрорайона Юбилейный", — отмечает пресс-служба. В администрации "Интерфаксу" уточнили, что в рамках проекта "Зима в Подмосковье" в Королеве планируют провести более 1 тыс. мероприятий.